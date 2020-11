VHS online : VHS weitet Online-Angebote aus

Langenfeld Elf Kurse im Gesundheitsbereich können ab sofort gebucht werden. Die Kurse finden meistens nach Feierabend statt, um auch Berufstätigen die Möglichkeit zu bieten, sich während des Teil-Lockdowns sportlich zu betätigen.

Da die aktuelle Coronaschutzverordnung derzeit keinen Präsenzunterricht zulässt, startet die Volkshochschule mit neuen Onlineangeboten – zunächst im Bereich Gesundheit. Insgesamt elf Kurse von „Aktiv in Balance“ bis „Yogilates“ sind buchbar. Die Kurse finden meistens nach Feierabend statt, um auch Berufstätigen die Möglichkeit zu bieten, sich während des Teil-Lockdowns sportlich zu betätigen. Für alle anderen gibt es auch Angebote am Vormittag oder an den Wochenenden. Die Kurse richten sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene.