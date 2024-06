VHS Langenfeld Kurse gegen Parolen, Palaver und Populismus

In der zweiten Jahreshälfte stehen Angebote rund um eine lebendige, bürgernahe und resiliente Demokratie im Fokus. Ein „Argumentationstraining gegen Parolen, Palaver und Populismus“ (Kurs-Nr. 2013/2014) zeigt Instrumente und Handlungsmöglichkeiten auf, um Stammtischparolen Paroli zu bieten. Der Langenfelder Fachtag „Demokratie verteidigen“ (Arbeitstitel), den die Volkshochschule in Kooperation mit dem „Bündnis für Demokratie“ am 16. November ausrichtet, wendet sich an Ehrenamtliche, Lokalpolitikerinnen und -politiker, engagierte Bürgerinnen und Bürger und alle, die aktiv zur Stärkung der Demokratie beitragen möchten. „Demokratiebildung ist essenziell, um die Kritik- und Handlungsfähigkeit im Land zu verbessern und dadurch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern“, erklärt Carolin Ulbricht, die bei der VHS für den Bereich politische Bildung verantwortlich zeichnet. „Um die Demokratie gegen Intoleranz und Extremismus zu verteidigen, braucht es Wissen um Strategien und konkrete Handlungsoptionen“, so Ulbricht „und genau da setzt unser Fachtag an.“