Ferienkurs in Langenfeld Bei der Volkshochschule werden Kinder zu Regisseuren

Nach vier Tagen ist der Raum im Langenfelder Kulturzentrum, in dem der „Wir machen einen Trickfilm“-Workshop stattfindet, etwas unordentlich. Bei den Sets, an denen die Stop-Motion-Filme gedreht wurden, liegen Playmobil-Figuren oder Legosteine herum. Die Kinder waren hier mit vollem Einsatz bei der Sache: „Ich habe zwei Stunden lang auf dem Boden gelegen und die Figuren bewegt. Am Ende haben sogar meine Knie etwas weh getan“, sagt Antonia, die zusammen mit ihrer Freundin Jule den Film „Der Campingunfall“ gedreht hat.