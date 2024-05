Kita Am Brückentor Verwaltung setzt auf schnelle Lösung für Kita-Sanierung

Was war geschehen? Ein erster Wasserschaden im Februar hatte den Zustand der Kita offenbart. Einem Wasserschaden folgte der nächste. Die Leitung der DRK-Kita spricht von insgesamt vier Wasserschäden. An den Wänden mussten Verkleidungen abgerissen werden, hinter denen sich Schimmel verbarg, berichtete das Leitungsteam Annika Wittkopp und Dustin Liebrecht. Staehler warf der Stadt vor, die Instandhaltung ihres in die Jahre gekommenen Gebäudes vernachlässigt zu haben. Zwei Gruppen sind nach den Schäden zum Götscher Weg ausgelagert worden, da das Haupthaus nicht mehr genutzt werden kann. Lediglich in An- und Umbau sind noch zwei Gruppen untergebracht. Eine weitere Gruppe wird in den benachbarten Gemeinderäumen betreut. Letztere ist aktuell geschlossen, berichtet Staehler, weil das Personal fehlt. Zehn von 27 Mitarbeitern seien derzeit krank. Weil die Mitarbeiter auf drei Standorte verteilt werden müssten, sei es schwierig, den Betrieb aller Gruppen aufrecht zu erhalten. Das sei auch mit ein Grund dafür, warum er eine Containerlösung für alle an einem Standort favorisiert.