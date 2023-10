Vergewaltigung in Langnfeld Versuchte Vergewaltigung: Frau wehrt sich

(og) Am Donnerstagabend, 19. Oktober, hat ein bisher unbekannter Täter versucht, eine 28 Jahre alte Frau auf einem Feldweg in Langenfeld zu vergewaltigen. Wie die Polizei mitteilt, war die Langenfelderin gegen 22.30 Uhr auf einem Feldweg zwischen Langenfeld und Düsseldorf-Hellerhof an der Wolfhagener Straße unterwegs, als ihr auf Höhe eines Unterstandes für Wanderer plötzlich ein Mann auf einem Fahrrad entgegenkam. Der Mann soll von seinem Rad abgestiegen sein, ehe er die Frau unvermittelt angriff und zu Boden stieß. Anschließend bedrohte er die am Boden liegende Frau mit einem Messer und versuchte sie zu vergewaltigen. Vermutlich nur aufgrund ihrer heftigen Gegenwehr ließ der Täter von der Langenfelderin ab, raubte ihr Bargeld und flüchtete anschließend unerkannt. Die Frau alarmierte die Polizei. Die Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Der Mann soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und korpulente sein. Sein Erscheinungsbild bezeichnet das Opfer als nordafrikanisch. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose, Kapuzenjacke Handschuhe sowie einen ins Gesicht gezogenen schwarzen Schal. Er hatte eine Taschenlampe dabei und war auf einem dunklen Damenfahrrad ohne Licht unterwegs. Er sprach akzentfreies Deutsch. Die Kleidung des Mannes muss nach der Tat auffallend verdreckt gewesen sein, heißt es bei der Polizei. Ebenso müsste er nach Angaben der 28-Jährigen frische Verletzungen im Gesicht aufweisen. Die Langenfelderin wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Die Täterbeschreibung passt zu einer Vergewaltigung im Hasselser Forst am 25. April dieses Jahres.