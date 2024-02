Starkregen Langenfeld Versickerungsbecken Reusrath ist in Arbeit

Die großen, alten Bäume auf dem Eck-Grundstück Am Ohrenbusch/Wieselweg in Reusrath sind gefällt. Nur noch die Stümpfe erinnern an die grünen Riesen. Auf dem Grundstück soll eine neues, größeres Regenrückhaltebecken, respektive Versickerungsbecken angelegt werden, das Anlieger bei Starkregen besser schützen soll. „Ein Anfang ist gemacht“, kommentiert BGL-Ratsherr Andreas Menzel, dessen Fraktion sich für den Bau stark gemacht hatte.