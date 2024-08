Langenfeld Hochwasserschutz Wasser aus Versickerungsbecken wird abgepumpt

Nun versuche man das Problem auf folgende Art zu lösen: „Das Versickerungsbecken wird in ein Regenrückhaltebecken verwandelt. Ob allerdings die Entleerung in den angrenzenden Reusrather Bach stattfinden kann, muss noch mit der Unteren Wasserbehörde bei der Kreisverwaltung Metttmann abgestimmt werden.“ Man habe bereits einen Pumpenschacht eingebaut, über den das anstehende Wasser aus dem Becken in den Reusrather Bach gepumpt werden kann. Zuvor soll noch eine Testphase beginnen, in der dem Bach bei Trockenwetter wieder Wasser zugeführt wird. „Wir wollen ihm eine definierte Wassermenge zuleiten, weil der Bach in den Sommermonaten trockenfällt“, sagt Janclas. Das Problem sei, das man nur eine bestimmte Wassermenge in den Bach einleiten dürfe. Das sei mit der Unteren Wasserbehörde abgeklärt. „Vor dem letzten Starkregen haben wir das Becken schon einmal leergepumpt, damit es Wasser aufnehmen kann“, berichtet Janclas. Sie weiß um die Sensibilität der Bürger angesichts der drohenden Überflutung.