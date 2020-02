Hauptstraße in Langenfeld : Vermummter Räuber überfällt Sonnenstudio

Langenfeld (mei) Am Donnerstagabend hat ein bislang unbekannter Räuber ein Sonnenstudio an der Hauptstraße überfallen. Nach Polizeiangaben betrat der mit einer Sturmhaube vermummte Täter den Laden gegen 20 Uhr und ging zum Bedienungstresen.

Dort bedrohte er die Mitarbeiterin mit einem Pfefferspray, warf eine Papiertüte auf den Tresen und forderte mit den Worten „Give me the money!" das Geld aus der Kasse. Mit einer Beute von rund 200 Euro flüchtete der Räuber zu Fuß über die Hauptstraße in Richtung Berliner Platz. Die alarmierte Polizei traf ihn dort nicht mehr an.