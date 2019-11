Überfall : Vermummter mit Messer beraubt 23-Jährigen

Langenfeld In der Nacht zu Samstag, 9. November, ist ein 23-jähriger Langenfelder an der Arnold-Höveler-Straße mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden.

ie die Polizei erst am Montag mitteilte, hatte der junge Mann gegen 0.15 Uhr bei einer Bank an der Hardt Geld abgehoben und war dann mit seinem Auto zum Parkplatz des Baumarkts an der Arnold-Höveler-Straße gefahren. Dort stieg der 23-Jährige aus, um von dort aus zu Fuß zu einer nahe gelegenen Diskothek zu gehen. Plötzlich stellte sich ihm laut Polizei ein mit einem Tuch vermummter Mann in den Weg. Der Fremde zückte ein Messer und forderte Geld. Der Langenfelder überreichte dem Räuber sein Portemonnaie sowie seine Jacke. Mit dieser Beute rannte der unbekannte Täter über die Kronprinzstraße und dann in Richtung Innenstadt davon.