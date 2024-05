Öffentlichkeitsfahndung Langenfeld Vermisster 49-Jähriger wohlbehalten angetroffen

(og) Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am Donnerstag, 9. Mai, berichtete, suchte die Polizei unter Einbindung starker Kräfte nach einem in Langenfeld vermissten 49 Jahre alten Mann. Mit großer Erleichterung konnten die Suchmaßnahmen am Freitagnachmittag, 10. Mai, eingestellt werden, nachdem der Langenfelder wohlbehalten in Wesel angetroffen wurde. Das teilte die Polizei am Freitag mit.