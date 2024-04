Gebühren in Langenfeld Ersatz für Hundemarken wird teurer

(og) Wer künftig gebührenpflichtige Dienstleistungen der Stadt Langenfeld in Anspruch nehmen möchte, der muss an einigen Stellen etwas mehr bezahlen. Das hat der Rat der Stadt beschlossen. Hintergrund ist das Bestreben, den Haushalt zu konsolidieren, um nicht in die Haushaltssicherung zu geraten. 500 Euro zusätzlich will die Stadt damit einnehmen.