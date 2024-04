Verkehrskonzept Richrath-Mitte Kirschstraße: Planung startet erst im Sommer

Die Kirschstraße in Richrath wird so schnell keinen neuen Radweg bekommen. Im Bau- und Verkehrsausschuss teilte Manuel Zagray vom Fachreferat mit, dass Planung und Umbau um etwa ein halbes Jahr verschoben werden müssen. Untersuchungen des Betriebshofes hätten ergeben, dass die Ausweisung eines Radwegs nicht mit einfachen Mitteln zu bewerkstelligen sei. Der gesamte Unterbau der Straße sei in keinem guten Zustand, sodass die Straße grundhaft erneuert werden müsse.