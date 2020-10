Bürgerbeteiligung : Verkehrskonzept Richrath kommt

Radfahrer und Autos kommen sich auf der Kaiserstraße in der Richrather Ortsmitte häufig in die Quere. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die erste Bürgerversammlung ist am Donnerstag, 29. Oktober, in der Schützenhalle. Ziel ist es, den Umfang und die geplanten Schwerpunkte des Projektes sowie erste Ergebnisse darzustellen.

Von Petra Czyperek

Die Verkehrssituation in der Richrather Ortsmitte ist schon seit langem schwierig. Ein Verkehrskonzept soll Abhilfe schaffen. Schwerpunkt der Planung sei es, die Verkehrsabläufe im Ortsteil zu verbessern, damit er für die Anwohner attraktiver werde, berichtet Stadtsprecher Andreas Voss. Die Stadtverwaltung möchte sowohl die Bürger als auch die Geschäftsleute in der Nachbarschaft intensiv in die Planung einbinden.

Die Stadtverwaltung werde gemeinsam mit dem beauftragten Planungsbüro IGS Ingenieurgesellschaft Stolz in Neuss die Langenfelder in mehreren Schritten beteiligen. Die erste Bürgerveranstaltung ist am Donnerstag, 29. Oktober, 18.30 bis 20.30 Uhr in der Schützenhalle Richrath. Da die Teilnehmeranzahl aufgrund der aktuell geltenden Vorschriften durch die Corona-Krise begrenzt ist, wird um eine Voranmeldung unter richrath@igs-ing.de gebeten.

Trotzdem soll die Teilnahme allen Interessierten ermöglicht werden, so dass es eine Online-Übertragung der Veranstaltung geben wird, verspricht Voss. Ziel dieser ersten Bürgerveranstaltung sei es, den Umfang und die geplanten Schwerpunkte des Projektes sowie erste Ergebnisse darzustellen. In der sich anschließenden Diskussion könnten Mängel, aber auch Chancen für den Verkehr in Richrath gemeinsam herausgearbeitet werden. Zusätzlich könnten Interessierte über www.wegedetektiv.de/richrath ab dem 30. Oktober Vorschläge zur Verbesserung des Verkehrsablaufes machen. Es sei eine Karte hinterlegt, auf der die Bürger einen Punkt oder eine Strecke markieren, ein Foto hochladen und einen Kommentar schreiben könnten.