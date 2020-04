Richrather Straße : Verkehrsinsel nimmt Tempo weg

Diese zweite Verkehrsinsel der Richrather Straße – nach der am Pommernweg – entstand nahe der Einmündungen In den Griesen/Fahlerweg. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Die zweite Verkehrsinsel auf der Richrather Straße ist fertig. Nahe der Einmündungen In den Griesen beziehungsweise Fahlerweg können Fußgänger beim Überqueren der von täglich etwa 10.000 Autos befahrenen Richrather Straße einen Zwischenstopp einlegen.

Vor allem wegen der am Fahlerweg gelegenen Kita und Grundschulen investierte die Stadt dort rund 60.000 Euro. Denn zusätzlich wurde im Sinne einer ausreichenden Fahrbahnbreite der Fußweg in Richtung der Sporthalle verschwenkt. Vor allem abends missbrauchen Raser den Abschnitt zwischen Tankstelle und Kreisverkehr als Teststrecke. Wehe den Radlern, die ihnen dann in die Quere kommen.