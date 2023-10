Langenfeld FDP-Antrag gegen Raser ausgebremst

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit einem Antrag so ins Schwarze treffen“, erklärte Beate Wagner (FDP) im Verkehrsausschuss. Auf ihren Antrag zu städtischen Maßnahmen gegen Poser und Raser seien 200 Beschwerden von Bürgern zu dem Thema eingegangen. „Wir haben vielen Leuten aus der Seele gesprochen.“ Indes liege die Zuständigkeit nun einmal bei der Polizei, sagte Tim Koesling (CDU) und schlug vor, dass sich Vertreter der Kreispolizeibehörde in einer der nächsten Ausschusssitzungen zu dem Thema äußern. Die Machtlosigkeit der Verwaltung in dieser Angelegenheit unterstrich auch Manuel Zagray vom Referat Verkehr. Das Ordnungsamt könne nicht in den fließenden Verkehr eingreifen. Versuche der Stadt Düsseldorf, Zwangsgelder gegen Wiederholungstäter zu erlassen, seien vor dem Verwaltungsgericht gescheitert. Die Stadt habe keinen Zugriff auf die Ressource Polizei.