Hauptstraße wird ist Teil der Planung für das Radverkehrskonzept : Die Hauptstraße ist unübersichtlich

Der Schilderwald an der Hauptstraße, Höhe Wilhelmstraße, ist verwirrend für auswärtige Fahrer und Radfahrer. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Langenfelder Karl-Heinz Hamacher beklagt die Situation auf der Hauptstraße. Radfahrer und Fußgänger seien verunsichert, sagt er und wünscht sich klare Regeln für die Verkehrsteilnehmer dort.

Die Hauptstraße vom Langenfelder Markt bis zur Berliner Straße ist für Verkehrsteilnehmer unübersichtlich. „Hier macht jeder was er will, und als Fußgänger bist du der Dummme“, meint Karl-Heinz Hamacher. Als Anwohner der Wilhemstraße ist er fast jeden Tag auf der Hauptstraße unterwegs und sieht das „Chaos“.

Eigentlich sei die Sache ja ganz klar. Radfahrer, E-Tretrollerfahrer, Autos, Busse und Lastwagen fahren auf der Straße. „Doch das erkennen viele nicht“, weiß Hamacher aus Erfahrung. „Wenn ich als Radfahrer die Hauptstraße in Richtung Berliner Platz fahre, machen mich Autofahrer an, ich solle doch gefälligst den Radweg benutzen.“ Die kleinen Piktogramme mit dem Radfahrsymbol übersehen die Fahrer ebenso wie die Radler. Der Grund sei einfach: „Die Straße ist eng. Und wenn einem als Radfahrer die Autofahrer auf die Pelle rücken, weiche ich doch lieber auf den Fußweg aus. Da fühle ich mich viel sicherer.“ Das werde besonders an der Kreuzung Wilhelmstraße deutlich. Dort „führt ein Teerstreifen quer über die Wilhelmstraße direkt auf das dunkle Pflaster des ehemaligen Radweges. Das nebenstehende Radweg-Piktogramm auf der Straße sehen die meisten vermutlich nicht. Vom Markt bis dahin ermuntere der breite Bürgersteig etliche Rad- und E-Tretrollerfahrer außerdem dazu, ihn zu benutzen.

„Das alte Pflaster verleitet geradzu zum Fehlverhalten““, ist sich Hamacher sicher. Es fehle an einer sicheren und eindeutigen Verkehrsführung, beispielsweise durch Schilder. Auch ein Schutzstreifen für Radfahrer, erkennbar an der gestrichelten Linie (Zeichen 340) auf der Fahrbahn, würde helfen, ist er sich sicher. Viel wichtiger aber wäre, das dunkle Pflaster, das an den früheren Radweg erinnert, zu ersetzen.

„Nein, die Hauptstraße ist kein Unfallschwerpunkt, weder für Radfahrer noch für andere Verkehrsteilnehmer“, sagt Polizeisprecher Daniel Uebber. Auch zu hohe Geschwindigkeiten seien dort von der Polizei bislang noch nicht gemessen worden. Gelegentlich fielen Auto-Poser auf der Straße auf.

„Die Hauptstraße beschäftigt uns schon länger“, sagt Jens Hecker, Klimaschutzbeauftragter der Stadt Langenfeld. Ein Antrag, die Hauptstraße neu zu überplanen, sei in der Vergangenheit abgelehnt worden. Auch die Vorschläge der Verwaltung fanden keinen Konsens in der Politik.

Grundsätzlich sei durch die Ausweisung der Tempo-20-Zone geregelt, dass der rollende Verkehr auf der Straße stattfinden soll. „Das gilt auch für Rad- und E-Tretrollerfahrer“, so Hecker. Ziel der 20er-Zone sei, die Interessen aller Verkehrsteilnehmer und der Geschäfte und Gewerbetreibenden unter einen Hut zu bekommen.

Auf den Fußwegen sollten allerdings keine Radler und Rollerfahrer unterwegs sein. Ob ein Verkehrsschild „Fußgänger“ Abhilfe schaffe, sei fraglich.

Ab der Kreuzung Wilhelmstraße in Richtung Berliner Platz sollten die Radfahrer weiter auf der Straße fahren. „Aber wenn ein alter Radweg deutlich erkennbar ist, wie ab der Wilhelmstraße, dann dürfen Radfahrer ihn auch weiter benutzen“, sagt Hecker.