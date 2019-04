Langenfeld : Kinderfreundlich: Stadt lobt Preis aus

Langenfeld Langenfelder können ihre Vorschläge bis zum 6. Mai beim Jugendamt einreichen.

(og) Die Stadt Langenfeld verleiht wieder das „Prädikat Kinderfreundlich“. Dazu sucht sie Vorschläge. Ausgezeihnet werden sollen Menschen oder Einrichtungen, die sich in besonderer Weise für Kinder und Jugendliche einsetzen oder ein ihnen gutes Angebot machen. Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für Verhalten und Angebot; soll aber auch andere in der Gesellschaft anregen, sich für Kinder und Jugendliche einzusetzen, so heißt es in der Mitteilung der Stadt..