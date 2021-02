Homepage, Facebook, Instagram unterstützen die Kommunikation : Vereine setzen auf soziale Medien

Langenfeld/Monheim Homepages helfen den Vereinen, Kontakt zu ihren Mitgliedern zu halten und Anfragen zu beantworten. Über Facebook und Instagram werden unterhaltsame Beiträge veröffentlicht.

Schon 2002 stellte der Verein mit Hilfe fachkundiger Vereinsmitglieder die Mitgliederverwaltung auf EDV um, seitdem findet man unter www.sglangenfeld die Homepage und darauf alles, was man wissen möchte. Vor fünf Jahren entstand die aktuelle Version, jetzt ist erneut eine umfangreichere Überarbeitung angesagt. Schon der erste Blick auf die in den Vereinsfarben gehaltenen Homepage lässt erkennen, wie breit gefächert die Infos sind, und welche unterschiedliche Nutzergruppen bedient werden. Eltern, erwachsene Sportler, Einsteiger, Senioren, Physio-Besucher, Studionutzer, Vereinsmitglieder, Badegäste, Bistrobesucher finden das Gesuchte oder den passenden Ansprechpartner.

Website „Webseite“ ist allerding nicht die deutsche Übersetzung von „Website“. Eine einzelne Webseite wäre - korrekt ins Englische übersetzt - eine „Webpage“, also nur eine Seite einer Webpräsenz. Ein Internetauftritt kann also aus ganz vielen Webseiten bestehen. Und die ergeben zusammen dann die Website.

„Entscheidend für die Aktualität der Infos ist die Schnittstelle zwischen den Kursinformationen und der Homepage“, erläutert die Medienwissenschaftlerin Erven-Hoppe. Wenn ein Kurs verlegt wird, die Kursleiterin vertreten wird, zusätzliche Termine angeboten werden, erscheint diese Information zeitgleich auf der Homepage. „Mehr als 70 Prozent der Zugriffe auf die Homepage erfolgen über mobile Geräte, also werden wir „beim Relaunch auf die (bessere) Lesbarkeit für Handys achten“, so Erven-Hoppe. In den Abteilungsbereichen, beispielsweise. Handball, Inline-Skater-Hockey, Volleyball, Fechten sind zusätzlich ehrenamtliche Administratoren am Werk, die auf ihre Bereiche zugreifen können und diese mit Inhalt füllen.