Stadtfest Langenfeld Vereine präsentieren sich beim Stadtfest

Die Vereine der Posthornstadt laden für das kommende Wochenende in die Innenstadt ein. Unter der Regie der Interessen-Gemeinschaft Stadtfest können Besucher die vielfältigen lokalen Gruppierungen mit allen Sinnen erleben, von Musik und Präsentationen, über Infos bis zu Speis und Trank. An diesem Wochenende können getrost alle Küchen in Langenfeld kalt bleiben.