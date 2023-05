Langenfelder Vereine stellen sich vor Spannende Rallye durch Wiescheid

Langenfeld · Am Flugsimulator und am Lasergewehr, an der Kübelspritze und bei der Jonglage mit Tennisbällen konnten sich Jung und Alt am Wochenende beim Tag der offenen Tür der Vereine versuchen.

08.05.2023, 10:48 Uhr

Johanna nahm bei der Luftsportgruppe am Tag der offenen Türe der Wiescheider Vereine in einem Segelflugzeug Platz. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Isabel Klaas

Karl (5) legt an. Ihm zur Seite steht Martin Schorn, Vorsitzender des Schützenvereins Landwehr. Scharf geschossen wird natürlich nicht beim Tag der offenen Tür der Wiescheider Vereine. Karl hat zum ersten Mal ein Lasergewehr in der Hand, mit dem er ins Schwarze zielen soll. Das ist gar nicht so einfach und bedarf höchster Konzentration, „an der es vielen Kindern und Jugendlichen mangelt“, sagt Schorn. Leider sind Karl und seine Mama relativ spät dran bei der Stadtteil-Rallye zum 75-jährigen Bestehen Langenfelds, bei der sich zehn Wiescheider Vereine vorstellen. Und die Schützen sind die erste Station der beiden. Also schafft es der kleine Karl heute noch nicht, mit dem roten Laserpunkt ins Schwarze zu treffen.