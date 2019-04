Langenfeld : Vereine beim Stadtfest voll im Einsatz

Warben in Montur fürs Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr: (v.l.) Louis Baer, René Tess und Gordon Baer. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Kirmestrubel, Live-Musik, Brauchtum und Buden mit Infos und Schmankerln locken tausende Besucher in die Langenfelder City.

Fanfaren und Popmusik mischen sich mit Begrüßungsfloskeln und Gesprächsfetzen zu einer Geräuschkulisse der Geselligkeit. Auf dem Platz vor der Stadthalle hat Dieter Braschoss, in Doppelfunktion als IG-Stadtfest-Chef und Vize-Bürgermeister, soeben das große Fest eröffnet. Schützen, Mitglieder des Heimatvereins Postalia und zahlreiche Schaulustige sind dabei, als Heidi Felbor als scheidende Christel von der Post neben ihrem Mann Josef als Postillion ein letztes Mal das Langenfeld-Lied singt. Drei Jahre waren sie das Traditionspaar der Stadt Langenfeld.

Ihre Nachfolger Uschi und Paul Wrobel stehen schon in den Startlöchern. Etwas aufgeregt steigen sie, in Begleitung des Musikkorps, eine Stunde später auf die Bühne, wo sie sich erstmals in ihren neuen Uniformen der „Königlich Bayerischen Post anno 1820“, der Öffentlichkeit präsentieren. Der neue Postillion greift zum Mikrofon und bedankt sich für die Wahl und die Unterstützung. Er freue sich auf die bevorstehende Zeit.

Frisch proklamiert: Uschi und Paul Wrobel sind das neue Traditionspaar von Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Info Reichlich Musik auf zwei Bühnen Vor der Stadthalle musizierten die Langenfelder Fanfaren, DJ Rainer, Jim Button’s, Musikschüler, der Chor „One Passion“ und Optical Disaster. Vor St. Josef traten auf die Old Bones Baumberg, die Jugendtanzgruppe des RCC Reusrath, BFamous und Kärnseife.

Auf dem Stadtfest präsentieren sich aber nicht nur die beiden Langenfeld-Maskottchen, sondern traditionell auch zahlreiche Vereine. Wie wichtig dieses Fest als Schaufenster ihrer Arbeit ist, betont beispielsweise André Trapp von der Freiwilligen Feuerwehr: „Wir haben derzeit zwar eine sehr gut bestückte Jugendfeuerwehr, aber an Werbung können wir nicht sparen. Wir sind froh um jedes neue Mitglied.“ Beim Stadtfest hätten die Langenfelder Gelegenheit, sich über die Feuerwehr-Arbeit zu informieren – „und viele nutzen das auch“. Er erlebe die Festbesucher immer sehr neugierig, unterstreicht Trapp.

Mitglieder der Jugendfeuerwehr und junge Kräfte der aktiven Wehr sind auch auf der Kirmes unterwegs: Mit einem silberschimmernden Hitzeschutz läuft Louis Baer (17) neben seinem älteren Bruder Gordon (21), der in voller Feuerwehrmann-Montur, mit Maske und Beatmungsflasche, ebenfalls die Blicke auf sich zieht. Beide sind seit sechs Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Hilfe an ihren Mitmenschen sei ihnen wichtig und dafür wollen sie an diesem Tag auch andere Jugendliche begeistert. René Tess (18) ist nach acht Jahren Jugendfeuerwehr vor kurzem in die aktive Wehr gewechselt und freut sich auf seinen ersten Einsatz. „Darauf haben wir uns jahrelang vorbereitet.“ Zwischen Kettenkarussell und fliegendem Teppich macht es ihnen nichts aus, ihr Wochenende „im Dienst“ auf dem Stadtfest zu verbringen. „Es macht Spaß, und wir bekommen auch so viel vom Fest mit.“