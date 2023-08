Blindenverein Verein stellt Angebote für Blinde vor

Mehr als 70.000 Menschen in Deutschland sind in ihrer Sehkraft hochgradig eingeschränkt ist. Das heißt nicht, dass sie deshalb ein Außenseiterdasein fristen müssen. In vielen Berufen seien sie inzwischen etabliert. Weil die anderen Sinne, zum Beispiel auch das Hörvermögen besser ausgebildet sind, eignen sie sich besonders für Tätigkeiten in der Musik- und Audioproduktion, schlägt Viebahn den Bogen zu den Freizeitaktivitäten.