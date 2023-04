Menschen für Menschen in Langenfeld Sie bringen Windeln ins Erdbebengebiet

Es gibt wenig Berufstätige, die sagen, sie hätten Zeit übrig, Zeit, um anderen zu helfen. Peter Schiemann von der gleichnamigen Schlosserei in Langenfeld ist so einer. Wenn Not am Mann ist, hilft er – nebenberuflich: Er versorgt Flüchtlinge mit Pflegematerial, Möbeln und Lebensmitteln, Hochwassergeschädigte mit Kinderbetten und Kindersachen, Erdbebenopfer mit Wagenladungen voller Pampers, die er losschickt, die Tafel mit Lebensmitteln.