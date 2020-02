Langenfeld Schach : Skatclub freut sich über neue Mitglieder

Langenfeld Der Langenfelder Skatclub „Reizende Buben – mit Dame“ hat seine Mitgliederzahl nahezu verdoppelt. Wie der Vorsitzende Franz Singendonk mitteilt, hat der Anstieg verschiedene Ursachen.

So seien die Erfolge der beiden Liga-Mannschaften in der Ober- bzw. Verbandsliga die Hauptursache. Und: „Bei der Qualität der Mannschaftsspieler scheint für beide Teams ein Aufstieg in höhere Spielklassen möglich“, so Singendonk.