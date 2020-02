Freizeittipp : Kontrastprogramm: Kunst statt Karneval

Langenfeld Im Langenfelder Kunstraum gibt es an Altweiber einen Filmabend über Paula Modersohn-Becker.

Für den kommenden Donnerstag bietet der Kunstverein Langefeld (KVL) ein Alternativprogramm zum Altweiber-Fasteleer: Im Kunstraum des Kulturzentrums, Hauptstraße 135, läuft ab 19 Uhr ein Film über Paula Modersohn-Becker. „Paula“ ist laut KVL ein fesselndes Künstlerportrait über die Malerin, die zu den bedeutendsten Vertretern des frühen Expressionismus zählt. Der Film, der vor rund drei Jahren in den Kinos lief, sei sowohl vom Publikum als auch von der Fachpresse mit Begeisterung und viel Lob überschüttet worden. Der Eintritt zu dem Filmabend ist frei, eine Spende ist willkommen. Als weiteres Kontrastprogramm zum Karneval bietet der Kunstverein für Sonntag und Rosenmontag jeweils von 10 bis 17 Uhr einen Bildhauerworkshop „Raumreflektionen – zeitgenössische Keramik“ mit der Künstlerin Elke Tenderich-Veit an. Kostenbeitrag: 125 Euro, ermäßigt 110 Euro, inklusive Material, Brand und Nachbearbeitung. Anmeldung unter der Telefonnummer: 0163 8722770 oder domdey@kunstverein-langenfeld.de. Beide Veranstaltungen sind Teil des Rahmenprogramms zur aktuellen Ausstellung „Kathi Irmen – Stille Farbträume“. Die Gemälde sind bis zum 15. März zu folgenden Öffnungszeiten zu sehen: Dienstag, Freitag und Samstag, 10 bis 13 Uhr, Donnerstag, 15 bis 20 Uhr, Sonntag, 15 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter www.kunstverein-langenfeld.de. Kathi Irmen, Jahrgang 1989, studierte Malerei an der Kunsthochschule Mainz sowie an der Kunstakademie Düsseldorf, wo sie sich derzeit mit den Möglichkeiten der Raumdarstellung durch reine Farbe beschäftigt. Die Künstlerin steht in einer Soirée zum Internationalen Frauentag am Sonntag, 8. März, ab 17 Uhr bei Imbiss und Getränken für Gespräche bereit. Eintritt frei, Spenden willkommen.