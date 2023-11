Verbaucherzentrale hilft bei Heizkostenabrechnungen „Die Hälfte der Rechnungen ist fehlerhaft“

Die Energieberatung bietet jetzt Hilfe bei der Einordnung der Rechnung an. Für Kurzentschlossene gibt es heute, 28. November, 18 Uhr das Thema Heizkostenabrechnung verstehen (in Kooperation mit dem Deutschen Mieterbund NRW). Am 6. Dezember um 18 Uhr gibt es einen tieferen Einblick in die Abrechnung (geeignet auch für Vermieter), am 12. Dezember bietet die Verbraucherzentrale ab 18 Uhr eine Sprechstunde zur Heizkostenabrechnung an. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.verbraucherzentrale.nrw/heizkosten-seminare.