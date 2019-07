Gesund und lecker : Verbraucherzentrale bietet Rezepte für schnelle Küche

Langenfeld Der Leitfaden weist den Weg zu mehr als 250 Gerichten, die in 30 Minuten fertig auf dem Tisch stehen.

Keine Zeit für aufwändige Gerichte und trotzdem soll das Essen gut schmecken und gesund sein? Für diesen Zweck hat die Verbraucherzentrale Langenfeld einen Ratgeber im Sortiment: „Fix Food. Preiswerte und schnelle Küche“ bietet mehr als 250 Rezepte, die in 30 Minuten fertig auf dem Tisch stehen. Vom Heidelbeer-Porrdige über Pasta mit Garnelen und Zuckerschoten bis hin zum Cassis-Sorbet. Damit alles reibungslos und zügig gelingt, beginnt das Buch beim Einkauf, denn: Wer den richtig plant, spart später in der Küche wertvolle Zeit. Ein exemplarischer Wochenspeiseplan hilft bei der Orientierung. Ebenso wichtig ist es, stets einen Basisvorrat an Nahrungsmitteln im Haus zu haben. Mit verschiedenen Listen für Kühlschrank, Gefriertruhe und Vorratsschrank behalten Köchinnen und Köche den Überblick.