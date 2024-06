Langenfeld Verbraucher Verbraucherzentrale baut telefonische und digitale Beratung aus

In den letzten Jahren – insbesondere in der Corona-Zeit – hat sich in der Inanspruchnahme der Verbraucherberatung NRW ein neuer Trend etabliert: Die Verbraucher wollen einen möglichst schnellen und unkomplizierten Zugang zur Erstberatung. Sie nehmen dafür auch gerne in Kauf, wenn die Beratung „nur“ digital oder telefonisch und nicht ortsabhängig stattfindet. Immer mehr Ratsuchende nutzen diese Zugangswege auf Distanz und sparen sich auf diese Weise gerne die längeren Anfahrtswege aus dem südlichen Kreis Mettmann, heißt es in einer Mitteilung der Verbraucherzentrale NRW. Dies zeige sich unter anderem darin, dass die im Jahre 2020 zusätzlich eingerichtete Außenstelle in Hilden wenig genutzt wurde, wie Thomas Zacharias, Leiter der Wirtschaftsförderung, in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses referierte. „Tatsächlich kamen die Hildener dann lieber direkt nach Langenfeld, weil sie dort schneller beraten wurden.“