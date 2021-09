Konrad-Adenauer-Platz Langenfeld : Verblühte Stauden und Gräser vor Rathaus

Info

Fast mediterran mutet der Eingang zur Stadtgalerie an der Kurt-Schumacher-Straße an. Die vier großen Palmen, die zuvor dicht nebeneinander in einem Rondell standen, sind nun in Abständen in eine Reihe gesetzt worden. Bänke stehen davor – eine willkommene Ruhe-Oase nach dem Einkauf.

Auf dem Rathausplatz gib es ebenfalls viele Sitzmöglichkeiten mit Blick auf die Pflanz-Inseln.

