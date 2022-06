Langenfeld Verbraucherzentrale : Verbraucherberatung besteht seit 20 Jahren

Der Leiter der örtlichen Verbraucherzentrale, Andreas Nawe, will mit den Bürgern den 20. Geburtstag der Einrichtung feiern. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Ihren runden Geburtstag feiert die Langenfelder Beratungsstelle mit einer Veranstaltungsreihe vom 20. bis 25. Juni rund um aktuelle Verbraucherthemen, wie Wärmepumpen, Online-Shopping und Schutz vor Starkregen.

(elm) Seit 20 Jahren steht die Beratungsstelle Langenfeld der Verbraucherzentrale NRW den Bürgern mit Rat und unabhängiger Information zur Seite. Ihren runden Geburtstag feiert die Beratungsstelle mit einer Veranstaltungsreihe rund um aktuelle Verbraucherthemen. Am Montag lädt das Team von Andreas Nawe von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr zu einer offenen Energiesprechstunde vor der Verbraucherzentrale, Konrad-Adenauer-Platz 1, ein. Es gibt Infopoints zu den Themen Photovoltaik, Batteriespeicher & E-Mobilität, Heizungstechnik (Wärmepumpe), Gebäudedämmung und Fördermittel. Um 12 Uhr und 18 Uhr findet ein Onlineseminar zum Thema „Wärmepumpe“ statt.

Beim Infostand auf dem Wochenmarkt am Dienstag, 21. Juni, von 10 bis 12 Uhr, können sich Bürger mit Fragen zu fehlerhaften Telefonrechnung, Ärger bei Reisebuchungen oder Problemen beim Online-Shopping an das Team wenden. Um 16 Uhr behandelt ein Onlineseminar die derzeitige angespannte Energiesituation und vermittelt konkrete Möglichkeiten zum Energiesparen im Haushalt. Ein weiterer Onlinevortrag um 18 Uhr befasst sich mit dem Schutz des Wohneigentums vor den Folgen von Starkregen. So mildern offen gestaltete Flächen, Wasserbarrieren und Dachbegrünungen Überschwemmungen ab.

Info Anmeldung und nähere Informationen über unsere Internetseite unter der Rubrik Veranstaltungen: www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/langenfeld

Am Mittwoch, 22. Juni, von 10 bis 12 Uhr, ist ein Infostand vor der Verbraucherzentrale dem Thema saisonale und regionale Ernährung gewidmet. Wie kann der Einzelne durch eine bewusste und nachhaltige Ernährung zum Klimaschutz beitragen? Um 18 Uhr gibt es ein Onlineseminar zum Thema Dachbegrünung.

Am Donnerstag, 23. Juni, von 10 bis 13 Uhr, wendet sich das Team mit einer Veranstaltung an Schulklassen: Thema ist Bodenschutz. Gemeinsam mit dem Umweltbildungszentrum wird ergründet, welche Bedeutung der Boden für Pflanzen und Tiere hat. Zudem werden Wege zum Bodenschutz aufgezeigt, durch die richtige Abfallentsorgung und Müllvermeidung. Um 16 Uhr vermittelt ein Onlineseminar Tipps, wie man Plastikmüll im Bad vermeidet und was feste Shampoos und Co taugen. Bei einem Präsenzvortrag um 18 Uhr zum Thema Überschwemmung, Sturm & Co geht es um Versicherungen für Hauseigentümer. Er findet bei der VHS Langenfeld im Kulturzentrum (Flügelsaal), Hauptstraße 133, statt. Anmeldung unter Telefon: 02173 794 - 4555.