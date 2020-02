Wegen Sturm : Veedelszug in Berghausen verschoben auf Rosenmontag, 11.11 Uhr

Veedelszug in Berghausen verschoben auf Rosenmontag, 11.11 Uhr

Langenfeld Der für Sonntagnachmittag, 14.11 Uhr, geplante Karnevalsumzug in Langenfeld-Berghausen wird wegen Sturm auf Rosenmontag 11.11 Uhr verschoben.

Die Zeltparty in Berghausen startet erst um 18 Uhr. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Ob der Lichterzug in Langenfeld-Reusrath am Sonntag ab 18.11 Uhr stattfindet, entscheiden die Verantwortlichen später.