Einkaufen : US-Autoklassiker, Harleys und Showcars in Langenfeld

In der CMS-Fahrzeughalle an der Friedrich-Krupp-Straße ist heute manch automobile Rarität zu bestaunen. Mehr unter www.classic-mobile-schettler.com. Foto: RP/Unternehmen

Langenfeld In der Fahrzeughalle werden rund 2000 Besucher aus ganz Deutschland erwartet.

Sehr amerikanisch soll es am Samstag, 26. Oktober, zugehen bei „Classic Mobile Schettler“, Friedrich-Krupp-Straße 14 in Langenfeld. Von 12 bis gegen 20 Uhr gibt es in der Fahrzeughalle unter anderem Bullriding, eine Hüpfburg, Burger und Hot Dogs. Dazu US Classic Cars sowie mit Harleys und WALZ Bikes, darunter etliche Show-Fahrzeuge (HotRods, Rats, Trucks), die man in Europa nicht alle Tage zu sehen bekommt. „Nach den Voranmeldungen über unsere Social-Media-Kanäle erwarten wir bis zu 2000 Besucher aus ganz Deutschland“, sagt Wolfgang Lechner vom CMS-Team.