Einkaufen : Upcycling-Modenschau im Gewächshaus

Info

Der Laden Im Laden Pro Donna an der Solinger Straße 63 werden gebrauchte und gut erhaltene Kleidungsstücke verkauft. In der angegliederten Schneiderei kann man Kleidung ändern lassen, Taschen der Marke Einzigware kaufen oder nach eigenen Vorstellungen nähen lassen. Das Geld fließt in die Kassen des Trägers Sozialdienst katholischer frauen (SkF) für dessen Qualifizierungsmaßnahme.

Öffnungszeiten Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr (In dieser Zeit auch Entgegennahme von Spenden).

Kursus Wer es selber mal mit Upcycling versuchen will, für den bietet sich ein Kursus der Volkshochschule Langenfeld an. Beginn ist am Donnerstag, 31. Oktober, 18.30 bis 21.30 Uhr. Die Teilnahme an den sechs Terminen kostet 93,20 (inklusive Material). Die Kursleitung hat Anja Bley. „Liegen bei Ihnen auch so viele Dinge ungenutzt in Schränken?“, heißt es im VHS-Programm: „Angefangen von schönen Einmachgläsern, toller Wolle, bezaubernden Stoffresten ...? In dieser Kursreihe lernen Sie, diesen Dingen neues Leben einzuhauchen. So wird aus Ungenutztem Ihr neuer Lieblingsschmuck ...“ Mehr unter www.vhs-langenfeld.de