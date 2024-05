Wirtschaft in Langenfeld Unternehmensnachfolge bei P.T. Post ist gesichert

P.T. Post -– Der Firmenname ist ein Begriff für den Stahlhandel in der Region. Das bisher inhabergeführte Familienunternehmen ist seit mehr fünf Jahrzehnten an der Lise-Meitner-Straße in Langenfeld ansässig ist. Im Jahr 1970 von Peter Thomas Post als Einmannbetrieb gegründet, entwickelte sich das Unternehmen schnell zum größten privaten Stahlhändler zwischen Köln und Düsseldorf. Heute wird es in zweiter Generation von Peter Paul Post als alleinigem Inhaber, Gesellschafter und Geschäftsführer geleitet.