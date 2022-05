Langenfeld : Unordnung im Wald hilft den Tieren

Langenfeld Der Wald ist Wasser- und Sauerstoffspeicher, Lärmschutz und Schutz gegen Erosion. Beim Aktionstag am Sonntag ließen sich viele Besucher über die Natur rund um das Umweltbildungszentrum in der Wasserburg Haus Graven aufklären. Bei Kindern war der Barfußpfad besonders beliebt.

„Sie glauben nicht, wie oft wir Anrufe von Bürgern kriegen, der Wald müsse mal in Ordnung gebracht werden“, sagt Hungenberg. Umgestürzte Bäume und vermodertes Astwerk – manch einer würde das am liebsten sofort entfernen lassen. Doch gerade diese Unordnung ist Lebensraum für 6000 Tiere und Pflanzen in unserer Region, die unverzichtbar für das biologische Gleichgewicht sind. Der Wald ist Wasser- und Sauerstoffspeicher, Lärmschutz und Schutz gegen Erosion. Er liefert Holz und vieles mehr und ist mit seinen Moosen, Pilzen und Flechten unersetzbar – besonders wenn er möglichst naturbelassen bleibt, klärt Hungenberg die Besucher auf. Der Nabu nutzt die Möglichkeit am Sonntag, all das den Besuchern nahezubringen. Wer will, kann sich einen kleinen Baumsetzling einer Kastanie, Buche oder eines Mini-Ahorns für den Garten mitnehmen. „Ja, das Interesse an der Natur ist seit Corona wirklich gestiegen“, sagt David Kenzler vom Hegering Langenfeld. Die Pandemie, die viele Menschen aus der Stadt hinaus ins Grüne trieb, hat die Wichtigkeit von Wald und Feld für Alte und Junge spürbar gemacht. Darüber freuen sich die Natur- und Tierschützer.