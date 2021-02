Virtuelle Aktion in Langenfeld : Unicef-Team: gegen den Einsatz von Kindersoldaten

Langenfeld Viele Kinder und Jugendliche kämpfen als Soldaten oder werden auf andere Art im Krieg ausgebeutet. Weltweit gibt es immer noch über 250.000 Kindersoldaten.

Am 12. Februar, dem so genannten „Red-Hand-Day“, fordern Menschen auf der ganzen Welt mit roten Handabdrücken, dass es keine Kindersoldaten mehr geben darf. Aus diesem Grund ruft Unicef gemeinsam mit zahlreichen Organisationen auf der gesamten Welt zu Aktionen mit dem Symbol der roten Hand auf. Bis heute haben über 500.000 Menschen in vielen Ländern mit ihren Aktionen gegen den Einsatz von Kindern als Soldaten protestiert. „In den vergangenen Jahren hat auch das Unicef Juniorteam Langenfeld/Monheim/Hilden in Schulen rote Handabdrücke gesammelt. „So sind jedes Jahr über 500 Handabdrücke zusammengekommen, welche sowohl an regionale als auch Bundespolitiker mit der Aufforderung, sich gegen die Rekrutierung von Kindern einzusetzen, übergeben wurde“, sagt der Teamleiter Georg Said Loer. Diese Kinder dürfen nicht vergessen werden. Die Corona-Krise werde noch mehr Not und Armut in vielen Ecken der Welt mit sich bringen. Dies werde von den bewaffneten Gruppen ausgenutzt. „Wir müssen gemeinsam diese Ausbeutung von Kindern stoppen.“