Langenfeld Polizei Unfallflüchtiger lässt Halter auf hohem Schaden sitzen

In der Nacht zu Samstag kam es auch auf der Von-Nesselrode-Straße in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines weißen Audi A5 Sportback hatte ihr Fahrzeug am Freitagabend, gegen 18 Uhr, im Wendehammer der Von-Velbrück-Straße und Von-Nesselrode-Straße in Höhe der Hausnummer 1 abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 11 Uhr, stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren rechten Radkasten fest. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden soll etwa 100 Euro betragen. Hinweise an die Polizei in Langenfeld, Telefon 288-6310.