Langenfeld Zeugin gesucht : Unfallflüchtiger legt angefahrenes Kind einfach beiseite

Langenfeld Eine Frau hat möglicherweise den Unfall gesehen. Sie bot dem Unfallopfer an, die Polizei oder den Rettungsdienst zu rufen. Der Junge lehnte ab.

(elm) Die Polizei sucht dringend nach einer wichtigen Zeugin, die möglicherweise am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, an der beampelten Kreuzung Karlstraße/Wilhelmstraße eine Unfallflucht beobachtet hat. Nach Angaben eines elfjährigen Jungen aus Langenfeld war dieser gerade mit seinem roten Kettler Mountainbike auf dem Gehweg der Karlstraße unterwegs und wollte auf dem beampelten Überweg die Wilhelmstraße bei grüner Ampel überqueren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem dunklen Pkw. Der Fahrer habe nach dem Unfall gestoppt und sei ausgestiegen. Dann soll er den auf der Fahrbahn liegenden Jungen angehoben und auf dem Gehweg abgelegt und das Fahrrad des Kindes mit mehreren Fußtritten ebenfalls dorthin befördert haben. Dann sei er wieder in seinen Wagen gestiegen und wortlos davongefahren.