Langenfeld Unfallflüchtiger beschädigt Auto mit Lenker

Am Montag, gegen 9 Uhr, stellte sie frische Lackkratzer an der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher war laut Polizei weggefahren, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Schaden durch den Lenker eines Fahrrades oder den eines E-Scooters entstanden ist. Der Schaden soll mehrere hundert Euro betragen. Hinweise an die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310.