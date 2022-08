Langenfeld: Unfallflucht dank Zeugen schnell aufgeklärt​

Die Polizei war in Langenfeld im Einsatz. Foto: dpa/Silas Stein

Langenfeld Gute Nachrichten von der Polizei. Dank guter Zeugenhinweise konnte die Polizei am Dienstag eine Unfallflucht in Langenfeld zeitnah aufklären.

Folgendes war geschehen: Gegen 21 Uhr war eine 53-jährige Langenfelderin mit ihrem Ehemann entlang eines Fußgängerweges an einem Supermarkt an der Opladener Straße in Reusrath gegangen, als sie von einem ausparkenden Dacia touchiert wurde. Hierdurch kam die Fußgängerin zu Fall, wobei sie leicht verletzt wurde.