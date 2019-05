Langenfeld : BMW-Fahrerin verursacht Unfall

Langenfeld Bei Zusammenstoß wurde ein 51-Jähriger leicht verletzt. Schaden: etwa 17.000 Euro.

(og) Ein Leichtverletzter und ein Schaden in Höhe von 17.000 Euro sind die Bilanz eines Abbiegeunfalls. Wie die Polizei gestern mitteilte, wollte eine 25-jährige BMW-Fahrerin am Dienstagmorgen gegen 7.25 Uhr von der Knipprather Straße links in die Katzbergstraße biegen. Dabei unterschätzte sie die das Tempo eines entgegenkommenden VW Golf. Dessen 51-jähriger Fahrer war auf der Knipprather Straße in Richtung Langenfeld unterwegs. Im Einmündungsbereich Knipprather-/Katzbergstraße stießen die beiden Autos zusammen. Der 51-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.