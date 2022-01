Unfall in Langenfeld : Zwei Lastwagen stoßen am Winkelsweg zusammen

Zwei Lastwagen stoßen am Winkelsweg zusammen

Unfall in Langenfeld

Langenfeld Bei einem Zusammenstoß von zwei Lastwagen entstand am Mittwoch ein Schaden von über 30.000 Euro. Das teilt die Polizei mit.

Beide Fahrer blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Gegen 9 Uhr war ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Solingen mit seinem Daimler Atego über den Winkelsweg in Richtung Schneiderstraße gefahren. Als er dort nach links in die Schneiderstraße abbog, missachtete er den vorfahrtberechtigten Lastwagen eines 58-jährigen Duisburgers. Der war mit seinem Daimler Actros dort gerade über den Winkelsweg in Richtung Langenfeld gefahren. Die Beschädigungen im Frontbereich führten bei dem Actros-Lkw dazu, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Er wurde abgeschleppt.