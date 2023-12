Feuerwehr-Einsatz an der Schneiderstraße Feuerwehr saugt Chemikalie ab

(og) Eine noch nicht näher bestimmte Flüssigkeit ist im Regenrückhaltebecken an der Schneider hochgeschwemmt. Das wurde am Montagnachmittag bekannt. Eine Fachfirma sollte das Gemisch absaugen. Aber diese habe es als brennbar kategorisiert, so dass die Feuerwehr mit dem Saugwagen ausrücken musste. Seit Dienstagnachmittag holen die Wehrleute in Chemikalienschutzanzügen nun die hochgeschwemmte Flüssigkeit aus dem riesigen Becken heraus. „Wir können die Flüssigkeit sammeln“, sagt Referatsleiter Wolfram Polheim. „Aber da wir nicht genau wissen, um welche Stoffe es sich handelt, dürfen wird die Flüssigkeit nicht abtransportieren.“