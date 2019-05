Langenfeld/Monheim : Wanderer erkunden eine Woche die Region

LANGENFELD/MONHEIM Die 3. Neanderland-Wanderwoche vom 11. bis 19. Mai hat in beiden Städten interessante Touren zu bieten, für die noch einige wenige Plätze frei sind.

Zwei Wanderungen mit freien Restplätzen in Langenfeld stehen laut Rathaussprecher Andreas Voss am 15. Mai an. Beide sind gratis und werden vom Sauerländischen Gebirgsverein (SGV) in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung organisiert; eine Anmeldung ist jeweils nötig. Ab 10 Uhr führt Margret Völz vom SGV eine Gruppe von der Motte Schwanenmühle über den Engelsberger Hof und Schloss Hackhausen zur Wasserburg Haus Graven. Die leichte Wanderung ist etwa 10 Kilometer lang und für vier Stunden angesetzt. Stärkung gibt es per Rucksackverpflegung, eine Einkehr in der Wasserburg Haus Graven (Selbstkosten) ist möglich. Treffpunkt und Ziel ist der Wanderparkplatz An der Schwanenmühle. Die Wanderung ist kostenlos, eine Anmeldung aber aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bis zum 12. Mai erforderlich (Tel. 02173-995361, E-Mail: margret.voelz@gmx.de).