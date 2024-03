Schülerinnen aus Langenfeld und Monheim erfolgreich Mit Trompete und Saxofon ins Bundesfinale „Jugend musiziert“

In Lübeck mit dabei sind neben Amelie Behrendt und Vivienne Fabritius die Klarinettistin Frieda Krauel sowie die Saxophonisten Felix Kotzwander und Tjark Schulte (alle Velbert), der Trompeter Jesper Fiete Kröger (Hilden), mit der Mandoline Julia Solmaz (Hilden) und in der Kategorie Musical-Gesang Mia Leni Schlez (Velbert). Mit 23 bis 25 Wertungspunkten und ersten Preisen ebenfalls stark präsentierten sich auch Merlin Mendel (Saxophon) und Clara Sophie Wissing (Fagott) aus Haan, Jonathan Törnig (Trompete) aus Mettmann, Vincent Albers (Gitarre) aus Monheim sowie das Monheimer Schlagzeugquartett mit Xaver Litwinski, Elias Went, Lara Sophie Went und Laura Winnen. Sie werden nur deshalb nicht zum Bundeswettbewerb anreisen, weil sie noch zu jung sind.