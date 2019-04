Langenfeld/Monheim : Sturm stößt in beiden Städten Bäume um

LANGENFELD/MONHEIM Ein heftiges Unwetter mit Sturm und Starkregen hat am Mittwochabend in beiden Städten Spuren hinterlassen.

Das gilt auch für die weiteren Einsätze. In Monheim stürzten Bauzäune am Gartzenweg und an der Oranienburger Straße um, an der Friedenauer Straße lösten sich Fassadenteile, am Fliederweg Dachziegel, am Kranzberg fiel ein Blumenkübel vom Balkon, an der Opladener Straße Rattanmöbel.