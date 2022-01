Special Olympics 2023 : Langenfeld und Monheim sind Gastgeber

Langenfeld/Monheim Die Bürgermeister der beiden Städte wollen die Gäste der Special Olympics herzlich empfangen und ein „unvergessliches Programm auf die Beine stellen“.

Die Städte Langenfeld und Monheim am Rhein werden „Host Town“ bei den Special Olympics World Games 2023 in Berlin. Vom 17. bis 25. Juni 2023 empfängt die Hauptstadt Gäste aus aller Welt. 50 von ihnen lernen zuerst Langenfeld und Monheim kennen. Vom 12. bis 15. Juni erwartet sie ein großes Programm in den beiden Städten. „Wir haben mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Inklusionsbüro der Stadt Monheim am Rhein und dem Sportreferat der Stadt Langenfeld ein hohes Maß an Kompetenz und decken gleichzeitig ein großes fachliches Spektrum für diese gemeinsame Aufgabe ab“, sind sich die Bürgermeister Frank Schneider, Langenfeld, und Daniel Zimmermann, Monheim, am Donnerstagmittag im Jahnstadion einig. Gemäß dem sportlichen Anlass radelte der Monheimer Bürgermeister mit dem Rad ins Stadion.