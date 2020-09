Verdacht auf Drogenhandel : SEK und Polizei durchsuchen Wohnungen

Die Polizei durchsuchte Wohnungen in Langenfeld und Monheim. Foto: dpa/Friso Gentsch

Langenfeld/Monheim Wegen des Verdachts auf Drogenhandel hat die Kreispolizei Mettmann gemeinsam mit dem SEK am Donnerstagmorgen zwei Wohnungen in Langenfeld-Mitte und zwei Wohnungen in Baumberg durchsucht.

