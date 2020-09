Wegen Corona : Viele Schulen sagen Klassenfahrten ab

Langenfeld/Monheim Zwar erlaubt die Landesregierung Klassenfahrten und Exkursionen innerhalb Deutschlands, doch viele Schulen gehen jetzt auf Nummer sicher. Sie sagen die Touren ab oder verschieben sie. Insgesamt stößt das Vorgehen auf Verständnis. Viele Mädchen und Jungen sind vorsichtig und auf ihre Gesundheit bedacht.

„Es ist wirklich bitter“, sagt Ralf Sänger, Leiter der Peter-Ustinov-Gesamtschule in Monheim. Man habe lange überlegt, wie mit den Klassenfahrten, die an der Schule eigentlich vor den Herbstferien hätten statffinden sollen, verfahren wird. Schließlich habe sich die Schule durchgerungen, sie alle abzusagen, auch die innerhalb Deutschlands. „Wir haben mit den Eltern gesprochen“, berichtet Sänger. Viele hätten signalisiert, dass es ihnen lieber wäre, die Kinder blieben zu Hause. „Auch die Kollegen hatten Sorge.“

Weder Holland, noch Berlin oder Eifel: Weil die Gemengelage insgesamt sehr unübersichtlich und schwierig sei, habe die Bettine-von-Arnim-Gesamtschule in Langenfeld bereits im Juni „schweren Herzens“ alle Fahrten in den Stufen 6, 9 und 12 abgesagt, berichtet Schulleiter Peter Gathen. Er bedauert diesen Schritt, denn aus pädagogischen Gründen seien „Klassenfahrten sehr wichtig für den Zusammenhalt“. Man lerne die Schüler und Lehrer ganz anders kennen, als dies im Unterricht möglich sei.

Das Monheimer Otto-Hahn-Gymnasium hat für dieses Jahr keine Reisen mehr geplant. Die Stornokosten für die traditionell stattfindenden Touren vor den Sommerferien habe das Land übernommen, berichtet Schulleiter Dr. Hagen Bastian. Bei den Planungen für den nächsten Sommer würden nur Ziele innerhalb Deutschlands in den Blick genommen. So fahre die Oberstufe etwa in der 11 nach Berlin oder Hamburg. Jüngere reisten in Landschulheime. Attraktive Ziele wie bisher Lissabon oder Malta kämen wegen der Corona-Krise nicht in Frage. „Das Programm ist schon sehr abgespeckt“, räumt Bastian ein. „Das ist für die Schüler sehr schade.“