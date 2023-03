Vier-Tage-Arbeitswoche Städte bleiben bei Fünf-Tage-Woche

Mehr Erholung, weniger Burnout-Gefahr, mehr Zeit für Familie, Hobbys und Ehrenämter – das sind Wünsche vieler Berufstätiger. Immer öfter wird eine Vier-Tage-Woche als eine Möglichkeit angesehen, diese Ziele zu erreichen. In Großbritannien wurde dies in den letzten Monaten für mehrere tausend Arbeitnehmer Realität. Das Fazit dieses sechsmonatigen Experiments fiel Ende Februar überaus positiv aus: Etwa 90 Prozent der beteiligten Unternehmen wollen an dem Rhythmus von vier Arbeitstagen und einem dreitägigen Wochenende festhalten – bei unveränderter Bezahlung.